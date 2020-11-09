Медведи пробрались на российскую атомную подводную лодку и поплатились за это жизнью

На палубу атомной субмарины в Вилючинске пробрались медведи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Медведица с медвежонком вплавь преодолели бухту Крашенинникова и забрались на подводную лодку. Хищники проявляли агрессию. И для их обезвреживания пришлось вызывать инструктора-охотоведа.

Тот произвел отстрел медведей, пишет bfm.ru.

Военные подчеркивают — ранее медведицу уже несколько дней видели в окрестностях охраняемой зоны. И она агрессивно реагировала на людей.

Ранее жители села Верх-Апшуяхта в Республике Алтай заметили, что рядом с поселением бродит медведь. Он стал нападать на скот и сельчане пожаловались в прокуратуру.

Прокуроры передали информацию в комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай. Животное представляло угрозу жизни и здоровью людей.

Медведя нашли и «ликвидировали».