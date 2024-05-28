Фермер в Новосибирской области потерял двух коров — буренки ушли за два километра от села и стали жертвами бурого медведя, пишет vn.ru.

Фермер обратился в администрацию, чтобы получить разрешение на урегулирование численности хищника. Положительное решение было получено.

Охотники застрелили этого медведя.

Факт

За два года минприроды Новосибирской области выдало 100 разрешений на урегулирование численности хищника. За этот период крайние меры были приняты всего в одном случае.

Ранее медведь съел альпиниста в горах и умер от ножевых ран.

Недалеко от останков альпиниста нашли и тушу медведя.

Дикий зверь атаковал еще троих мужчин. Он отступил только после многочисленных ножевых ранений, от которых позже скончался.

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