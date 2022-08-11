11 августа
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Происшествия

Кровожадный медведь посягает на коров в сибирском селе

Медведь начал нападать на скот в Северном районе Новосибирской области. Об этом сообщает агентство новостей Gorsite.

Медведь.
Медведь.
CC0

Недалеко от села Чебаки обнаружили мертвых коров. Одну из них растерзали на месте, а другая смогла дойти до стойла, но погибла.

Эксперты заявляют, что на домашний скот напал медведь.

«Медведь, скорее всего, крупный самец. Позвоночник у одной коровы он просто вырвал. Другую убил и разодрал полностью в лесу рядом с деревней», — рассказала пресс-секретарь министерства природных ресурсов и экологии Рината Чуприна.

В Минприроды дали разрешение на отстрел диких животных в округе.

Медведи нападают на Северный район не впервые. Несколько дней назад в соцсетях рассказали об убитом медведе и растерзанных им людях. Однако журналисты не смогли найти доказательств этого случая. Единственное фото, которое якобы сделали в тот день, на деле было опубликовали в 2015 году.

Ранее на водохранилище в Алтайском крае встретили медведя.

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