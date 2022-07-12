Бурый медведь сбежал из питомника для собак

Сотрудники питомника сообщили в полицию о побеге зверя. Спустя несколько часов хищника обнаружили вблизи микрорайона Славного, однако поймать его не удалось.
Зверь пока не отловлен.
Медведь ушел в лесной массив неподалеку от питомника.
В питомник медведь попал из Братского района на содержание в неволе, прожил он там год, сообщает служба по охране и использованию объектов животного мира региона.
Между тем медведи «закрыли» популярный туристический маршрут в Сибири.
Ранее голыми руками отбился от медведя оленевод.