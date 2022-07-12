Бурый медведь сбежал из питомника для собак

Из питомника собак «К-9» в Иркутске сбежал трехгодовалый бурый медведь, сообщает «Интерфакс».

Сотрудники питомника сообщили в полицию о побеге зверя. Спустя несколько часов хищника обнаружили вблизи микрорайона Славного, однако поймать его не удалось.

Зверь пока не отловлен.

Медведь ушел в лесной массив неподалеку от питомника.

В питомник медведь попал из Братского района на содержание в неволе, прожил он там год, сообщает служба по охране и использованию объектов животного мира региона.

Между тем медведи «закрыли» популярный туристический маршрут в Сибири.

Ранее голыми руками отбился от медведя оленевод.