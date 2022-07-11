Медведи «закрыли» популярный туристический маршрут в Сибири

Медведица и медвежонок стали причиной приостановки выдачи разрешений на посещение маршрута по Большой Байкальской тропе (ББТ) в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области, сообщает «Интерфакс».

Звери объявились в самом начале маршрута.

Первыми хищников заметила группа туристов. Сначала люди увидели детеныша, а затем и его мать. Организатор похода принял решение о немедленном возвращении в Листвянку.

Медведица туристов не стала преследовать. О случившемся туристы сообщили в «Заповедное Прибайкалье».

О маршруте и нацпарке

Один из наиболее популярных туристских маршрутов в Прибайкалье «ББТ-1» протяженностью 55 км пролегает по Большой Байкальской тропе из поселка Листвянка в поселок Большое Голоустное в Иркутском районе.

Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году, его площадь составляет 524,8 тыс. га. Полностью входит в границы Центральной экологической зоны озера Байкал.

На его территории обитают 64 вида млекопитающих, 303 вида птиц, девять видов амфибий и рептилий, а в водоемах — 24 вида рыб.

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