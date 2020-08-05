Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 августа 27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Медведю не дали поплавать на Байкале и застрелили в упор

В Бурятии неизвестные убили «агрессивного» медведя, который слишком близко подплыл к лодке, сообщает «Тайга.инфо».

Медведя застрелили.
Медведя застрелили.
кадр из видео.

Инцидент с медведем попал на видео — кадры опубликовал паблик «ДТП 38RUS Иркутск».

Мужчины плывут на моторной лодке недалеко от берега, на котором стоит медведь, а рядом бегает второй. Хищник бросается в воду и плывет за лодкой. Люди разворачиваются и подплывают к нему.

«Слишком агрессивный, надо его… на дно пошел», — комментирует один из охотников ситуацию до и после выстрела.

Местные СМИ уверены, что убийство медведя могло произойти в Чивыркуйском заливе Байкала на территории Баргузинского района Бурятии.

Впрочем, в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре так не считают.

«Исходя из имеющихся видеоматериалов место совершения правонарушения установить не представляется возможным», — отметили в ведомстве.

Прокуратура обратилась к гражданам, обладающим более точной информацией, самостоятельно написать заявление в надзорные органы.

Ранее на Алтае «оператор от бога» снял на видео перебегающего дорогу медведя.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость