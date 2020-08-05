Медведю не дали поплавать на Байкале и застрелили в упор

В Бурятии неизвестные убили «агрессивного» медведя, который слишком близко подплыл к лодке, сообщает « Тайга.инфо ».

Инцидент с медведем попал на видео — кадры опубликовал паблик «ДТП 38RUS Иркутск».

Мужчины плывут на моторной лодке недалеко от берега, на котором стоит медведь, а рядом бегает второй. Хищник бросается в воду и плывет за лодкой. Люди разворачиваются и подплывают к нему.

«Слишком агрессивный, надо его… на дно пошел», — комментирует один из охотников ситуацию до и после выстрела.

Местные СМИ уверены, что убийство медведя могло произойти в Чивыркуйском заливе Байкала на территории Баргузинского района Бурятии.

Впрочем, в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре так не считают.

«Исходя из имеющихся видеоматериалов место совершения правонарушения установить не представляется возможным», — отметили в ведомстве.

Прокуратура обратилась к гражданам, обладающим более точной информацией, самостоятельно написать заявление в надзорные органы.

Ранее на Алтае «оператор от бога» снял на видео перебегающего дорогу медведя.