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Происшествия

Менеджер барнаульской турфирмы обманула полсотни клиентов на 3,7 млн рублей

Менеджер турфирмы в Барнауле пойдет под суд по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в региональной прокуратуре. 49 человек заплатили деньги, но на отдых уехать не смогли.

Пляж, Бали. Отпуск.
Пляж, Бали. Отпуск.
CC0

По версии следствия, 37-летняя менеджер с июня по сентябрь 2019 года заключала договоры на оказание туристических услуг заранее зная, что не исполнит взятые на себя обязательства.

Несмотря на то, что все потерпевшие оплатили свой отдых, деньги на счет туроператора не поступили. Путевки лишь нескольких потерпевших были частично оплачены, в связи с чем, им пришлось внести дополнительные деньги, после чего они смогли вылететь на отдых.

Ущерб для каждого потерпевшего составил от 30 до 200 тысяч рублей, а всего — более 3,7 млн рублей, отметили в ведомстве.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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