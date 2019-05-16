Дебош пьяного аэрофоба в Толмачево попал на видео

Полиция завела уголовное дело после того, как 36-летний житель Челябинска ударил командира экипажа, второго пилота и бортпроводника самолета в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета России. Также ведомство опубликовало видео потасовки авиадебошира с экипажем воздушного судна. Выяснилось, что мужчина боялся лететь и поэтому решил «повысить градус».

После того, как сотрудники полиции задержали мужчину, он не остановился и продолжал агрессивно себя вести, «высказывая в адрес окружающих нецензурные выражения и демонстрируя пренебрежительное отношение к пассажирам и экипажу борта», говорят в следкоме.

Когда полицейские попытались увести его в дежурную комнату для составления протокола, он публично оскорбил прибывшего по вызову сотрудника правоохранительных органов, требовал снять с него наручники, а потом начал бить кулаком стол.

Таким образом челябинец попал не только под уголовное дело за хулиганство, но и за оскорбления представителей власти. Оба дела соединили в одно производство.

По данным МВД России, в крови у мужчины было 1,57 промилле алкоголя.

Местные СМИ пишут, что мужчина работает сантехником. Он якобы должен был лететь на свидание к девушке в Москву, но страдает аэрофобией. Для храбрости он слишком много выпил.