Дебош пьяного аэрофоба в Толмачево попал на видео

После того, как сотрудники полиции задержали мужчину, он не остановился и продолжал агрессивно себя вести, «высказывая в адрес окружающих нецензурные выражения и демонстрируя пренебрежительное отношение к пассажирам и экипажу борта», говорят в следкоме.
Когда полицейские попытались увести его в дежурную комнату для составления протокола, он публично оскорбил прибывшего по вызову сотрудника правоохранительных органов, требовал снять с него наручники, а потом начал бить кулаком стол.
Таким образом челябинец попал не только под уголовное дело за хулиганство, но и за оскорбления представителей власти. Оба дела соединили в одно производство.
По данным МВД России, в крови у мужчины было 1,57 промилле алкоголя.
Местные СМИ пишут, что мужчина работает сантехником. Он якобы должен был лететь на свидание к девушке в Москву, но страдает аэрофобией. Для храбрости он слишком много выпил.