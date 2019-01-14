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Происшествия
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Мэра польского города ударили ножом во время праздничного концерта

Мэра Гданьска Павла Адамовича ранили ножом на благотворительном концерте. Это сделал неизвестный мужчина, который сумел пробраться на сцену, сообщает издание Gazeta.pl. Адамович остался жив, но находится в критическом состоянии.

Оружие, ножи.
Оружие, ножи.
altapress.ru

По словам очевидцев, нападавший успел прокричать, что незаслуженно отсидел несколько лет в тюрьме и считал виновником случившегося именно мэра Гданьска.

Преступника задержали сотрудники службы безопасности и передан полиции. Правоохранительные органы выясняют мотивы нападения. По имеющейся информации преступник действительно отбывал тюремное наказание за грабежи, а на сцену мог проникнуть по удостоверению сотрудника СМИ.

Сам подозреваемый во время допроса объяснил свои действия местью за пытки в тюрьме.

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