Мэра польского города ударили ножом во время праздничного концерта

По словам очевидцев, нападавший успел прокричать, что незаслуженно отсидел несколько лет в тюрьме и считал виновником случившегося именно мэра Гданьска.
Преступника задержали сотрудники службы безопасности и передан полиции. Правоохранительные органы выясняют мотивы нападения. По имеющейся информации преступник действительно отбывал тюремное наказание за грабежи, а на сцену мог проникнуть по удостоверению сотрудника СМИ.
Сам подозреваемый во время допроса объяснил свои действия местью за пытки в тюрьме.