17 сентября
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Происшествия

Мэра сибирского района обвиняют в контрабанде леса на 144 млн рублей

Мэра Куйтунского района (Иркутская область) и его сообщников обвиняют в контрабанде леса на 144 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Лес. Использование древесины.
Лес. Использование древесины.
Pixabay.com

Установили, что группа из трех человек зарегистрировали юридическое лицо, от чьего имени задекларировали лесоматериалы объемом свыше 24 тыс. кубометров на 144 млн рублей. Сведения о законности приобретения древесины оказались ложными.

Лесоматериалы незаконно поставляли в Китайскую Народную Республику. Контрабандой группа промышляла с ноября 2017 по февраль 2019 года.

По версии органа предварительного расследования, в состав группы вошли жители поселка Куйтун. Ими руководил мэр Куйтунского района. Его причастность установили к четырем эпизодам преступлений. Главу муниципального образования задержали 14 сентября.

Троим фигурантам дела предъявили обвинение по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой). В ходе допроса вину они не признали.

Суд по ходатайству следствия арестовал троих обвиняемых.

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