Мэра сибирского района обвиняют в контрабанде леса на 144 млн рублей

Установили, что группа из трех человек зарегистрировали юридическое лицо, от чьего имени задекларировали лесоматериалы объемом свыше 24 тыс. кубометров на 144 млн рублей. Сведения о законности приобретения древесины оказались ложными.
Лесоматериалы незаконно поставляли в Китайскую Народную Республику. Контрабандой группа промышляла с ноября 2017 по февраль 2019 года.
По версии органа предварительного расследования, в состав группы вошли жители поселка Куйтун. Ими руководил мэр Куйтунского района. Его причастность установили к четырем эпизодам преступлений. Главу муниципального образования задержали 14 сентября.
Троим фигурантам дела предъявили обвинение по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой). В ходе допроса вину они не признали.
Суд по ходатайству следствия арестовал троих обвиняемых.