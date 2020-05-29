Мэра Славгорода задержали по подозрению во взяточничестве

«Да, он (Горбунов) задержан, предварительно, за взятку», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе регионального главка МВД России информацию о задержании чиновника редакции altapress не подтвердили, но и не опровергли, отметив, что не комментируют данный вопрос.
Источник в силовых ведомствах края рассказал нашей редакции, что на месте работали сотрудники МВД.
Горбунову 48 лет. В свое время служил в органах внутренних дел. В 2000 году он прошел обучение в Барнаульском юридическом институте МВД России, имеет квалификацию юриста, обучался в Академии управления МВД России.
Был начальником МВД в муниципальных отделах Алтайского края.
С 31 июля 2018 года назначен на должность главы администрации города Славгорода.