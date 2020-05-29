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Происшествия

Мэра Славгорода задержали по подозрению во взяточничестве

Задержан мэр Славгорода Сергей Горбунов. По предварительным данным, за взятку, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сергей Горбунов.
Сергей Горбунов.
izvestiy-kamen.ru

«Да, он (Горбунов) задержан, предварительно, за взятку», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального главка МВД России информацию о задержании чиновника редакции altapress не подтвердили, но и не опровергли, отметив, что не комментируют данный вопрос.

Источник в силовых ведомствах края рассказал нашей редакции, что на месте работали сотрудники МВД.

Горбунову 48 лет. В свое время служил в органах внутренних дел. В 2000 году он прошел обучение в Барнаульском юридическом институте МВД России, имеет квалификацию юриста, обучался в Академии управления МВД России.

Был начальником МВД в муниципальных отделах Алтайского края.

С 31 июля 2018 года назначен на должность главы администрации города Славгорода.

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