Mercedes влетел в стелу у алтайского села, два человека погибли

Около 5 утра в селе Подсосново Немецкого национального района произошло смертельное ДТП. Mercedes врезался в край стелы на выезде из села, перевернулся и вылетел в поле, пишет местная газета «Новое время».

Очевидцы утверждают, что автомобиль двигался на скорости не менее 150 км/ч. Он наехал на край основания стелы, после чего перевернулся и вылетел в поле.

На месте погибла одна из пассажирок. Водителя с тяжелыми травмами доставили в реанимацию ЦРБ, однако спустя несколько часов умер.

Другая пассажирка с черепно-мозговой травмой также доставлена в больницу. Еще одна пассажирка не получила повреждений: она оказалась единственным человеком в автомобиле, кто был пристегнут ремнем безопасности.

По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Все пострадавшие — жители Подсосново.

Сотрудники полиции проводят проверку, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

7 июля смертельное ДТП произошло в Благовещенском районе. Столкнулись две иномарки. Пять человек пострадали, один скончался на месте аварии.