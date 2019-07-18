Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 июля 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Mercedes влетел в стелу у алтайского села, два человека погибли

Около 5 утра в селе Подсосново Немецкого национального района произошло смертельное ДТП. Mercedes врезался в край стелы на выезде из села, перевернулся и вылетел в поле, пишет местная газета «Новое время».

ДТП у села Подсосново.
ДТП у села Подсосново.
nzd22.ru

Очевидцы утверждают, что автомобиль двигался на скорости не менее 150 км/ч. Он наехал на край основания стелы, после чего перевернулся и вылетел в поле.

На месте погибла одна из пассажирок. Водителя с тяжелыми травмами доставили в реанимацию ЦРБ, однако спустя несколько часов умер.

Другая пассажирка с черепно-мозговой травмой также доставлена в больницу. Еще одна пассажирка не получила повреждений: она оказалась единственным человеком в автомобиле, кто был пристегнут ремнем безопасности.

По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Все пострадавшие — жители Подсосново.

Сотрудники полиции проводят проверку, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

7 июля смертельное ДТП произошло в Благовещенском районе. Столкнулись две иномарки. Пять человек пострадали, один скончался на месте аварии.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость