Mercedes уходит от погони: «ягненок» Леонид Ярмольник сравнил ФСО с волком

4 сентября актер Леонид Ярмольник в суде сравнил Федеральную службу охраны (ФСО) с волком, а себя с ягненком из басни Ивана Крылова, сообщает Агентство городских новостей «Москва»

«Волк» требует взыскать с Ярмольника 833 тыс. руб. за поврежденный в массовом ДТП Mercedes, принадлежащий ведомству. Авария произошла еще 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте по вине актера, пишет Газета.Ru.

«А спустя 1,5 года у них ко мне возникли дополнительные претензии. Хотя страховая компания давно уже все выплатила им», — заявлял Ярмольник.

Речь Ярмольника в суде

«ФСО сделала неоправданно дорогой ремонт, а издержки хочет повесить на меня. Я никогда не видел такого количества ляпсусов в официальном документе за 1,5 года. Именно такая дистанция между ДТП и предъявленном мне иске. Мне это напоминает всем знакомую школьную историю, когда зная ответ в задачке решение подгоняется. Или классическая история от Ивана Андреевича Крылова — „Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать“, сказал волк и в темный лес ягненка поволок. Уважаемый суд, если в этом спектакле такое распределение ролей, что ФСО — волк, а Ярмольник — ягненок, то я хочу отказаться от роли», — сказал актер.

Актер уточнил, что читал свою речь по бумаге, так как не успел выучить текст. «Не каждый день с невыученным текстом выступать приходится. Адвокаты помогли с написанием», — добавил он.

Суть искового заявления ФСО

В исковом заявлении ФСО указывается, что 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте в Москве по вине Леонида Ярмольника произошло ДТП с участием четырех машин, среди которых оказался автомобиль Mercedes, принадлежащий ФСО.

В суде представитель ведомства пояснил, что после ДТП служба отремонтировала автомобиль за 1 млн 233 тыс. рублей у официального дилера «Авилон», с которым заключен государственный контракт. Однако по страховым выплатам ФСО получила только 400 тыс. рублей, сообщает «Интерфакс».

Нестыковки в деле

Адвокат Ярмольника заявил, что по данным источников актера, Mercedes, купленный в 2012 году, ни разу не проходил процедуру ТО у официального дилера, а также есть основания полагать, что ремонт участвовавшего в ДТП автомобиля проводился не в компании «Авилон».

Ярмольник рассказал о множественных нестыковках. Прежде всего он пояснил, что в марте этого года ему пришло письмо, в котором находились все документы, которые относятся к делу. Обнаружив еще тогда существенные ошибки, он связался с адвокатами ФСО, чтобы прояснить ситуацию. Среди нестыковок в документах актер назвал просроченные доверенности и договор с компанией «Авилон», заключенный задним числом.

Также Ярмольник обратил внимание на то, что документы, предоставленные в суде существенно отличаются от тех, которые были отправлены ему в письме.

Дело в том, что по его документам автомобиль поступил на ремонт 23 января 2017 года и в тот же день покинул сервис. Однако по документам, представленным в суде представителем ФСО, автомобиль находился на ремонте с 26 декабря 2016 года по 23 января 2017 года.

Из-за множественных нестыковок суд принял решение направить судебные запросы в компанию «Авилон» с целью узнать точные сроки, когда автомобиль поступил на ремонт, а также в представительство Mercedes в России с целью уточнить, действительно ли ТО автомобиля у официального дилера не проводилось.

Отклонить ходатайство

Артиста поразила увеличенная в два раза стоимость ремонта автомобиля. А также была превышена норма часов по ремонту. Для того, чтобы подтвердить эту информацию, сторона ответчика ходатайствовала о выступлении в суде свидетеля, который в прошлом является специалистом компании «Авилон» по ремонту. Однако суд отклонил ходатайство.

«Странности» Mercedes

«Я знаю не понаслышке, что у Mercedes на ремонт автомобилей старше трех лет предоставляются скидки. У моей дочери был такой же автомобиль, который мы продали за 1,6 млн рублей. Здесь же суммарная сумма ремонта составляет 1,23 млн рублей. Это неоправданно дорогой ремонт», — заявил Ярмольник.

Также он рассказал, что с момента ДТП до прибытия в дилерский центр «Авилон» у Mercedes откуда-то появились 3 дополнительные километра пробега. При том, что фактический путь туда составляет 12 км. А в случае, если автомобиль перевозился на эвакуаторе, не понятно, от чего прибавились показатели пробега.

Поскольку претензии ФСО появились через 1,5 года после аварии, Ярмольник предположил, что Mercedes мог побывать в другом ДТП, а деньги на ремонт решили потребовать у актера. На это указывают и повреждения Mercedes — в аварии на Кутузовском проспекте у автомобиля были повреждены один бок и задняя часть автомобиля. Однако по документам ФСО у машины были повреждены обе стороны и передняя часть.

Мировое соглашение

«ФСО согласна на мировое соглашение только при условии выплаты суммы, которая заявлена в исковом заявлении. На тех условиях, которые предлагает ответчик, ФСО заключать мировое соглашение категорически не согласна», — заявил представитель службы.

.Ходатайство о заключении мирового соглашения в ходе заседания заявил представитель Ярмольника. По его словам, актер готов выплатить ФСО 310 тыс. рублей — разницу между установленной независимой оценочной экспертизой суммой ущерба, нанесенного ведомству, в 710 тыс. рублей и уже выплаченными службе по ОСАГО 400 тыс.

Хамовнический суд продолжит рассматривать иск 17 октября в 10:00.