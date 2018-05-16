ФСО: пусть ГИБДД попробует оштрафовать Путина за езду на КамАЗе без ремня

На что жалуется депутат

Хомутинников обращает внимание прокуратуры, что президент ехал не пристегнутым (ст. 12.6 КоАП РФ), а также неизвестно, имеет ли он права категории "С", которые обязательны в таких случаях (12.7 КоАП РФ). Хомутинников подчеркнул в письме, что "ситуации, подобные произошедшей на Крымском мосту, ставят под угрозу жизнь и здоровье первого лица государства".

Кстати, в прошлом году Хомутинников также обращался в прокуратуру по поводу рыбалки Владимира Путина, когда он был без спасательного жилета, сообщает "Черновик".

Комментарий Пескова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у Путина есть права категории С.

Дмитрий Песков,

пресс-секретарь президента РФ:

— Они были получены им уже давно, примерно лет двадцать назад.

Доводы ФСО

А вот наставник водителей Федеральной службы охраны Алексей Колонтай не увидел повода для наказания главы государства за вероятное нарушение ПДД. По его мнению ситуация была "совершенно безопасна, поскольку мост был перекрыт для остального транспорта".

Алексей Колонтай,

сотрудник ФСО:

— Во-первых, далеко не на всех КамАЗах есть ремни безопасности, иногда они просто не предусмотрены. Во-вторых, вспомните, как у нас снимают кино — разве все герои там пристегиваются? Колонна двигалась не быстрее 50 км/час, встречное движение отсутствовало. Понимаю, что ПДД этого требуют, но этот вопрос не к Владимиру Владимировичу — вся организация проезда и все комментарии в этом отношении — прерогатива ФСО. Что тут сказать, ну, пусть ГИБДД оштрафует, пусть попробуют.

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