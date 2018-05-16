В соцсетях постят кадры с открытия Крымского моста и мемы про Путина на КамАЗе

15 мая Владимир Путин торжественно открыл Крымский мост, проехав по нему за рулем КамАЗа. Президент за баранкой грузовика уже стал героем интернет-мемов.
Рано утром 16 мая по этому мосту уже открыли движение для легковых машин. И только за первый час в обе стороны из Крыма и из Краснодарского края по мосту через Керченский пролив поехали 1100 человек, которые активно делятся в соцсетях кадрами этого события.
Ура. В числе первых проехал по Крымскому мосту в колонне мотоциклистов. 🌉 Бессонная ночь, выезд в час ночи, сборы в 2 ночи у выезда из Керчи, 10 бутербродов, 3 яблока, 10 литров бензина, больше тысячи мотоциклов, а так же колонна - то резко ускоряется, то резко тормозит! 🌉 Громадный мост. Большущая арка. С моста вниз лучше не смотреть, потому что очень высоко. 🏗️ #крымскиймост #крым #мотокрыммост
С флагами и радостью: по Крымскому мосту едут первые автомобилисты #РИАНовостиКрым #крымскиймост #керченскиймост #моствкрым #крым #крымнаш #мостнаш #россия #авто #мост #тамань #кубань #керчь #городакрыма #симферополь #севастополь #ялта #феодосия #евпатория #crimea #simferopol #sevastopol #yalta #evpatoria #хочунаморе #хочувкрым
Ровно в 5:30 утра открыли автомобильное движение по Крымскому мосту. Двинулись машины одновременно с двух сторон. Встретился поток на судоходной арке. Водители поприветствовали друг друга длинными гудками. - Первыми по новой трассе через Керченский пролив проехали автомобили жителей из более 20 городов Крыма и Кубани. За автомобилистами с обеих сторон ехали мотоциклисты из близлежащих регионов, - сообщили в инфоцентре «Крымский мост». Максимальная разрешенная скорость движения по мосту - 90 км/ч, останавливаться на нем запрещено. Установлены здесь и видеокамеры, которые следят за тем, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения. Всего таким автоматических комплексов десять. Информация с них поступает в специальную службу, которая находится на Таманском полуострове. #крым#мост#крымскиймост#севастополь#аварком#аварийныйкомиссар
😍😍😍Урааа!!! 👏🏻👏🏻👏🏻Грандиозное событие!!! Открытие крымского моста!!! 16.05.2018 💪🏻💪🏻💪🏻Моему восторгу нет предела!!! Юхууууу😍😍😍 #керчь #крым #мост #крымскиймост #керченскиймост #крыммост #открытие #открытиемоста #грандиозноеоткрытие #путин #вовапутин #владимирпутин #россия #мыроссия #крымроссия #крымнаш
За нашими радостными лицами история людей которые ни смотря ни на что выполняют поставленные задачи и сохраняют человеческие отношения в эмоционально напряженной обстановке. Можно писать много общих фраз и громких эпитетов. Я хочу сказать спасибо всем кто строил с нами и даже тем, кто не верил или мешал. ☺️. #ждеммост #стройкавека #розовыекаски #крымскиймост #керчь #керченскиймост #мыэтосделали
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