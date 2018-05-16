В соцсетях постят кадры с открытия Крымского моста и мемы про Путина на КамАЗе

А Вы знаете, что #Крымскиймост (ну, тот самый проект Мосфильма) своими сваями пробил дно и теперь по ним вода текëт во внутрь планеты и остужает магму? Из-за этого и зима в Европу пришла, да и в России было холодно...

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀Ирина, Одежда для окон (@inktreid) 15 Май 2018 в 11:00 PDT