"Инфраструктурные авантюры": президент Украины прокомментировал открытие Крымского моста

Президент напомнил, что украинские власти подавали ходатайство о защите суверенных интересов "в связи с противоправным возведением моста" в Арбитражный трибунал Конвенции ООН по морскому праву.

"Очень жаль, что российские власти пытаются втянуть в свои инфраструктурные авантюры и представителей европейского бизнеса, стремясь тем самым откупиться от международно-правовой ответственности. <…> Мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут покидать наш Крым", — написал Порошенко.

Как строили Крымский мост

Стоимость моста составила 227,9 млрд рублей. При этом подрядчик проекта фирма "Стройгазмонтаж" получила контракт на 222,4 млрд рублей. Эта компания Аркадия Ротенберга была выбрана генподрядчиком без конкурса из-за отсутствия конкурентов.

Автомобильная часть моста была построена с опережением графика на полгода — ее сдача планировалась на декабрь 2018 года. По решению Минтранса, для легковых автомобилей и автобусов Крымский мост будет открыт 16 мая в 5:30 утра. Первыми по мосту проедут местные жители — крымчане и кубанцы. Грузовой транспорт пойдет по нему уже осенью.

Протяженность Крымского моста составляет 19 км, он является крупнейшим в России. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч.