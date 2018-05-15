Туристам дали 10 советов, которые нужно выполнить при поездке по Крымскому мосту

Мостик является неофициальным символом стройки.

Публикация от Кот Моста (@cat_the_most) 14 Май 2018 в 4:17 PDT

Путешественникам рекомендуют посидеть на дорожку на скамье "Крымский мост", которая стоит на смотровой площадке с видом на стройку на Таманском берегу (такая же есть и на Керченском). Еще один совет — сделать селфи на фоне памятника Лермонтову. "Это он написал, что Тамань — "самый скверный городишко". Местные решили, что поэт переборщил, но памятник ему все равно поставили", — утверждают авторы блога.

Также рекомендуется запастись креветками для Мостика, и изучить дельфинов, обитающих в Керченском проливе — "это афалины и белобочки, они обижаются, когда их путают друг с другом".

Кроме того, предлагается скачать главный хит стройки — "Я забиваю сваю", и включить его на полную мощность при заезде на сам мост, пишет Lenta.ru.

15 мая Крымский мост откроет президент РФ Владимир Путин. Движение по 19-километровому сооружению, крупнейшему в России, начнется 16 мая в 05.30.