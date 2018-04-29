На Крымском мосту установили ночную подсветку

28 апреля строители провели тестовое включение архитектурной подсветки автодорожной арки Крымского моста.
Проектом предусмотрена статичная светоцветовая картина, говорится в сообщении most.life.
Арочные пролеты подсвечиваются тремя цветами: автодорожная арка — синим, железнодорожная — красным светом, а фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок — белым. В полном объеме и в постоянном режиме подсветка начнет работать после завершения строительства железнодорожной части моста.
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Крымский мост — один из крупнейших подобных сооружений в России. Он состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Его протяженность — 19 км. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла. Затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег.
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