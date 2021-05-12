12 мая 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Мэрия Барнаула открестилась от обрезки молодых яблонь

Ни администрация Барнаула, ни подведомственный ей «Горзеленхоз» не имеет отношения к обрезке молодых яблонь на пр. Строителей, заявили в пресс-службе мэрии.

Деревья на пр. Строителей в Барнауле.
Деревья на пр. Строителей в Барнауле.
Юрий Красильников

15 яблонь между домами № 21 и 25 на пр. Строителей обрезали до того, что они уже вряд ли вырастут. Внимание на это ранее обратили горожане.

Администрация Железнодорожного района, на чьей территории совершена обрезка, «не планирует возмещение насаждений в случае их гибели», пишет «Алтайская правда».

«Ранее сотрудники администрации обращались в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города с просьбой о возможности проведения работ по санитарной обрезке старых тополей, находящихся в том же сквере. Данные работы запланированы. Но обрезка молодых яблонь ни комитетом, ни „Горзеленхозом“ не производилась», — сказала председатель комитета информационной политики администрации Барнаула Екатерина Андреева.

Администрация района направила запрос в полицию, чтобы в ситуации разобрались правоохранительные органы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость