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Происшествия

Мертвая россиянка пролежала две недели в квартире с включенным газом

В многоквартирном доме в Перми обнаружили тело пенсионерки, которое, по словам соседей, две недели пролежало в пустой квартире с включенным газом.

Дверь. Ручка дверная.
Дверь. Ручка дверная.
СС0

Знакомые женщины утверждают, что обращались в полицию, однако силовики якобы до последнего не хотели вскрывать дверь, пока соседи не заметят очевидных признаков смерти.

«Она никогда далеко не ходила, бегала до ближайшего магазина только. А тут она просто пропала. Дома кошка кричит, окно на кухне открыто», — цитирует слова соседки сайт 59.ru.

В последний раз она видела пенсионерку 15 октября. 17 октября разносили пенсию, но пожилая женщина не открыла дверь. Подруги пожилой женщины написали заявление в полицию, однако там отказались реагировать и якобы пообещали приехать только, когда «будет пахнуть мертвечиной», пишет Ura.ru.

В итоге жильцы 9-этажного дома добились вскрытия квартиры, в которой лежала мертвая пенсионерка.

«На плите при этом горел газ. <…> Было открыто окно на кухне, как газ не задуло — непонятно», — рассказал источник издания.

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