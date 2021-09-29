Мертвым нашли солдата-срочника, сбежавшего из воинской части РВСН

Солдат-срочник, пропавший в лесу в Свердловской области, найден мертвым, пишет РИА Новости.

Молодой человек пытался залезть на линию электропередачи (ЛЭП) и получил удар током.

20-летний солдат сбежал из военной части 28 сентября. Он был вооружен автоматом Калашникова и штык-ножом, пишет местное издание E1.ru .

В пресс-службе ЦВО заявили, что срочник заблудился в лесу во время учений. Его оружие найдено.

Молодого человека призвали два месяца назад в Тагильское ракетное соединение, пишет polit.ru. Он был родом из Тюмени.

Ранее аналогичный инцидент произошел в части Кировской области — срочник ушел с автоматом в лес. Его обнаружили через несколько дней. Солдат с автоматом отпросился у командования сходить за грибами и заблудился — по официальной версии военных.