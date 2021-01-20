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Происшествия

Мертвого школьника с ружьем нашли после педсовета, на котором обсуждали его учебу

В Красноярском крае обнаружили тело восьмиклассника с огнестрельным ранением из ружья, сообщает «ТВК Красноярск».

Школа, класс.
Школа, класс.
unsplash.com

Трагедия произошла 18 января в селе Шалинское — все случилось в доме, где жил подросток.

«Весь поселок стоит на ушах. Ружье принадлежало отцу и было в открытом доступе», — рассказали местные жители.

Инцидент произошел после педагогического совета в школе, на котором обсуждали плохую успеваемость ученика.

Местные жители также отметили, что ребенок часто уходил из дома в лес из-за ссор родителей. Тело подростка первой обнаружила его мать.

«Назначены необходимые экспертизы, проводится допрос свидетелей. Сотрудники Росгвардии проверяют условия хранения оружия», — сообщили «Сибирь.Реалии» в региональном СК.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбудили по статье о доведении до самоубийства.

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