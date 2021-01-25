Мертвого стендап-комика нашли в столичной квартире

Актер и стендап-комик Александр Шаляпин ночью 25 января покончил жизнь самоубийством. Тело нашла в квартире его жена, сообщает ТАСС.

Женщина вызвала скорую помощь. На месте работают оперативные службы. Директор артиста Мария Малякина уточнила, что Шаляпин ушел из жизни, находясь в депрессии.

По ее словам, в последнее время он проходил лечение и реабилитацию.

Об актере

Александр Шаляпин родился в Люберцах в 1979 году, пишет polit.ru. Был участником Stand Up Show на телеканале ТНТ, а также выступал в КВН и участвовал в шоу пародий «Большая разница» на Первом канале.

Актер снялся в более 50 фильмах. Среди них — «Бумер-2», «Карпов», «Женщины против мужчин», «Сваха», «Любовь как любовь», «Глухарь-2».

Также он играл в спектаклях на сцене Театра.doc.