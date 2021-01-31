Мертвую кобру нашла россиянка у детской площадки

Женщина прогуливалась с собакой. Проходя мимо детской площадки, Иванова увидела змею на земле, пишет KP.RU. Сначала женщина приняла находку за игрушку. Однако пригляделась и поняла, что змея настоящая.

«Какая-то экзотическая, изумрудно-зелёная, с капюшоном. Размер около 40 сантиметров. Я люблю животных, поэтому не побоялась взять ее в руки и рассмотреть», — рассказала женщина.

И предположила, что кобра сбежала могла от хозяев, после чего попала под колеса машины, пишет News.ru. Ведь у кобры были типичные травмы — змея попросту расплюснута.

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