9 марта
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Происшествия

«Мэру пламенный привет!»: как выглядит затопленный Бийск на снимках с камер видеонаблюдения

В Бийске 8 марта непогода, из-за чего дороги превратились в реки. Altapress.ru посмотрел на камерах видеонаблюдения «Сотрудник», как обстоят дела в городе, и ужаснулся.

Затопленные улицы Бийска.
Затопленные улицы Бийска.
Камеры "Сотрудник"

Бийск похож на Венецию, если не присматриваться. Хуже всего дела обстоят на ул. Социалистической, особенно на перекрестке с ул. Пугачева.

Там, кстати, застрял трактор. Бийчанин проезжал по затопленной дороге и заснял, как машина не смогла «переплыть» участок.

«На одной из самых загруженных улиц города сегодня спокойно плавают огромные льдины и застрял даже трактор. Мэру и администрации пламенный привет!» — прокомментировал ситуацию житель Бийска.

Бийские парки тоже скоро потонут, судя по кадрам с лужами и снегом.

Ужасная обстановка на перекрестке ул. Ломоносова и Можайского, машины тонут, люди не могут перейти дорогу.

Ранее в Барнауле крышу сильным ветром снесло с одной из остановок и приземлило на парковку.

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