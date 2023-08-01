Месяц разыскиваемую женщину из Барнаула нашли убитой

31-летняя жительница Барнаула пропала больше месяца назад - поисковой отряд " ЛизаАлерт " сообщал, что о ее местонахождении ничего не было известно с 21 июня.

В начале июля следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам убийства.

А в конце месяца тело женщины нашли в безлюдной местности в микрорайоне Новосиликатный, передают в соцсетях.

Следствие выяснило, что погибшая находилась в гостях у знакомого 63-летнего мужчины - дворника.

Пропавшую женщину нашли убитой. "Инцидент Барнаул"

В какой-то момент хозяин предложил гостье интимную близость, но получил отказ. Разозлившись, мужчина задушил женщину и вывез тело в малопроходимое место.

Преступника задержали и заключили под стражу. Следствие продолжает расследование и сбор доказательств.

Ранее задержали мужчину, у которого находилась пропавшая восьмилетняя девочка.