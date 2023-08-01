Месяц разыскиваемую женщину из Барнаула нашли убитой

В начале июля следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам убийства.
А в конце месяца тело женщины нашли в безлюдной местности в микрорайоне Новосиликатный, передают в соцсетях.
Следствие выяснило, что погибшая находилась в гостях у знакомого 63-летнего мужчины - дворника.
В какой-то момент хозяин предложил гостье интимную близость, но получил отказ. Разозлившись, мужчина задушил женщину и вывез тело в малопроходимое место.
Преступника задержали и заключили под стражу. Следствие продолжает расследование и сбор доказательств.
Ранее задержали мужчину, у которого находилась пропавшая восьмилетняя девочка.