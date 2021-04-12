Метеошар-пилот: летчик-космонавт рассказал о своей версии гибели Юрия Гагарина

По его словам, точно узнать, что случилось в тот день не представляется возможным. Однако, вероятно, причиной трагедии могло стать столкновение самолета Гагарина с метеозондом.

Солдат мог запустить метеорологический шар-пилот, в который на большой скорости врезался летчик. При этом он подчеркнул, что разглядеть сам шар на высокой скорости заранее нельзя, отметил Волынов.

Ранее дочь летчика, генеральный директор Государственного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина рассказала, что риски первого космонавта погибнуть в космосе были больше 50%. Такой точки зрения, по ее словам, придерживался главный конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев, пишет Lenta.ru.

Также Борис Волынов усомнился в версии космонавта Алексея Леонова о причинах гибели первого человека, совершившего полет в космос, Юрия Гагарина. По его словам, версия о том, что самолет Гагарина разбился из-за неосторожного маневра истребителя Су-15, который несанкционированно находился в районе тренировочного полета, неправдоподобна.

Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ во Владимирской области. Точная причина произошедшего не установлена.