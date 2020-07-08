«Мы сдохнем здесь»: пациенты сибирской больницы, задыхаясь, снимают видео

В городе Уяр в Красноярском крае врачи и пациенты инфекционного отделения на видео со слезами на глазах рассказали об условиях, в которых лечат больных коронавирусом, сообщает НТВ. Местные власти утверждают, что COVID-19 в Уяре нет, а задыхающихся пациентов объясняют дефектами съемки.

На видео среди пациентов есть и сами медработники. Фельдшер, задыхаясь, рассказала, что из-за сырости в отделении тяжело дышать, санобработку не проводят, многим пациентам становится хуже, но ни ИВЛ, ни кислородной поддержки нет.

«Мы сдохнем тут все. Мы не можем уже тут, не можем. Помогите нам кто-нибудь, что-нибудь! Мы не знаем что делать. Санработки никакой, санэпид — это вообще ужас. Ни анализов, ничего. Помогите нам, пожалуйста», — молит о помощи автор видео.

После того, как ролик попал в сеть, в больницу приехала комиссия из минздрава. Главный врач уволился. Автора ролика и еще трех пациентов доставили в специализированный госпиталь в Канск.

Проверяющие признают, что с организацией процесса есть проблемы, а к самому лечению и назначениям врачей претензий у комиссии нет.

«Это не задыхалась, это дефекты съемки того, кто делал это непрофессионально. Человек, который имеет одышку, проводит съемки, и это выглядит так, как будто задыхается», — говорит эпидемиолог, консультант министерства здравоохранения Красноярского края Наталья Бахарева.

В этой больнице умерло уже 18 человек, сообщает Telegram-канал «Борус».