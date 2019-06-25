«Мы все пивом облились»: компания парней в Барнауле устроила разборки на дороге

Инцидент произошел в 00:20 в районе дома № 150. Запись с видеорегистратора опубликовали в группе «Инцидент Барнаул». Из «семерки» выбежали три молодых человека на вид 23−27 лет. Не стесняясь в выражениях, они обвиняли мужчину в едва не случившейся аварии.
«Мы там все пивом облились», — заявили они и начали потасовку, которая осталась за кадром.
Мужчина остановил выезжавший из двора автомобиль и попросил помощи, а также вызвать полицию, говорится в сообщении паблика. Молодые люди испугались и убежали.