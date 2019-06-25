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Происшествия

«Мы все пивом облились»: компания парней в Барнауле устроила разборки на дороге

Ночью 23 июня в Барнауле на улице Попова произошла потасовка между тремя парнями и мужчиной. Компания предъявила ему якобы нарушение ПДД: водитель иномарки, по мнению парней, чуть не столкнулся с их «семеркой».

Автомобиль. Мужчина за рулем.
Автомобиль. Мужчина за рулем.
СС0

Инцидент произошел в 00:20 в районе дома № 150. Запись с видеорегистратора опубликовали в группе «Инцидент Барнаул». Из «семерки» выбежали три молодых человека на вид 23−27 лет. Не стесняясь в выражениях, они обвиняли мужчину в едва не случившейся аварии.

«Мы там все пивом облились», — заявили они и начали потасовку, которая осталась за кадром.

Потасовка на Попова.
Потасовка на Попова.
Скриншот видео «Инцидент Барнаул»

Мужчина остановил выезжавший из двора автомобиль и попросил помощи, а также вызвать полицию, говорится в сообщении паблика. Молодые люди испугались и убежали.

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