Мигранта, преследовавшего 11-летнюю девочку, заключили под стражу в Барнауле

В преступлении обвиняется 29-летний житель одной из среднеазиатских республик.
Напоминаем, что инцидент произошел 19 июля в Ленинском районе. Иностранный водитель преследовал на машине 11-летнюю девочку, держа руку в районе паха.
Школьнице удалось скрыться от него в квартире неравнодушных людей. Она рассказала о случившемся.
После инцидента мигрант попытался уехать из России. Он в миграционную службу и попросил за взятку в размере 65 тыс. рублей изготовить для него паспорт. При передаче денег его и задержали.
"По ходатайству следователя СК обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщают в ведомстве.