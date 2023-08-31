Происшествие произошло в в подмосковном Одинцове, мигранты избили 14-летнего вратаря ФК "Родина" за то, что он обознался и поздоровался. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подросток возвращался домой с игры вместе со своим другом. Возле Баковского пруда они увидели шумную компанию. Мальчик подумал, что это его знакомые и помахал им рукой, но вскоре понял, что обознался и попросил прощения.

Прощения мигранты не приняли и начали избивать мальчика.

У подростка было несколько рассечений. Мать 14-летнего вратаря сразу повезла сына в больницу накладывать швы и снимать побои.

Правоохранительные органы уже их ищут.

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