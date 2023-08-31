31 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Мигранты избили 14-летнего вратаря ФК "Родина"

Происшествие произошло в в подмосковном Одинцове, мигранты избили 14-летнего вратаря ФК "Родина" за то, что он обознался и поздоровался. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Футбол.
Футбол.
СС0.

Подросток возвращался домой с игры вместе со своим другом. Возле Баковского пруда они увидели шумную компанию. Мальчик подумал, что это его знакомые и помахал им рукой, но вскоре понял, что обознался и попросил прощения.

Прощения мигранты не приняли и начали избивать мальчика.

У подростка было несколько рассечений. Мать 14-летнего вратаря сразу повезла сына в больницу накладывать швы и снимать побои.

Правоохранительные органы уже их ищут.

Ранее мужчина ударил девушку из-за ее слишком «откровенной» одежды.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость