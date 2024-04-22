В Подмосковье мигранты переехали на тракторе и избили местного жителя. Известно, что пострадавший — Герой России, сообщает РИА Новости .

В социальных сетях активно распространяется информация о происшествии в деревне Вырубово Московской области: мигранты из Средней Азии переехали на тракторе, после чего избили местного жителя. Стало известно, что пострадавший мужчина — Герой России.

До настоящего времени виновных к ответственности не привлекали.

Провести процессуальную проверку по факту случившегося поручил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее пьяный житель Алтайского края избил сотрудника ГИБДД.

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