Миграция подземных толчков, сдвиг тектонических плит, остановка ядра Земли: о последствиях землетрясения высказались эксперты

При разрушительном землетрясении в Турции и Сирии произошел сдвиг Аравийской тектонической плиты.

О сдвиге плиты на три метра заявил итальянский геофизик. Сейсмолог Анна Люсина заявила — сдвиг может привести к новым подземным толчкам, пишет РБК. Причем территория, где могут произойти мощные сейсмособытия — довольно обширная.

Разлом

Активизировался не менее чем 150-километровый участок разлома со смещением до 3 м и более. Это как если бы Турция сместилась по отношению к Аравийской плите на юго-запад.

Однако эксперты сомневаются в трехметровом сдвиге плиты — такое случается при сейсмособытиях магнитудой не менее 9. А в Турции максимальная магнитуда череды землетрясений составила 7,8

Землетрясение в Турции. Mash.

Миграция

Необходимо следить за афтершоками после землетрясения в Турции и посмотреть, какова будет миграция подземных толчков, уверен ведущий исследователь Национального института геофизики и вулканологии и Национального центра исследований Гуидо Вентура, пишет ТАСС.

Ядро Земли

Ядро Земли замедляет свое вращение по отношению к внешней оболочке. Многие это явление связали с произошедшим разрушительным землетрясением в Турции, где мощные подземные толчки с максимальной магнитудой 7,8 ощущались 6 и 7 февраля (при более 300 афтершоках).

По мнению замдиректора ИФЗ РАН по инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Рубена Татевосяна, ядро не при чем.

Ученый рассказал, что процесс вращение ядра Земли замедляется на чрезвычайно малую величину, поэтому этот процесс никак не мог повлиять на землетрясение в Турции, указывает Газета.Ru.

Волна по всей планете

Дело в том что появилась версия, что мощное землетрясение в Турции, за которым последовало более 300 афтершоков, буквально «опоясало» всю планету. Подземные толчки также зафиксировали около Тайваня, в северо-западной части штата Нью-Йорк и возле Курильских островов (магнитудой 5,8 в Тихом океане), пишет Газета.Ru.

Земля колебалась в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии и в российском городе-курорте Сочи. Сейсмологи зафиксировали незначительные колебания в Гренландии и Дании.

Также произошло землетрясение в Туве — магнитуда, 3, 5.

Прогноз

Землетрясения могут возникнуть в районе Мертвого моря и в Ираке.

Цифры

По данным ВОЗ, землетрясение могло затронуть 23 млн человек в Турции и Сирии.

От землетрясения погибли 5434 человека в Турции и 1509 человек в Сирии.