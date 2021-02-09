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Происшествия

Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на судебный приговор

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет тюрьмы за пьяное смертельное ДТП в центре Москвы, подал жалобу на приговор.

Актер Михаил Ефремов.
Актер Михаил Ефремов.
Страница Михаила Ефремова "Вконтакте".

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили Ефремова в СИЗО «Водник», куда его поместили. Ефремов сказал визитерам, что подал кассационную жалобу на приговор, сообщает ТАСС.

Актер снова помещен в московский следственный изолятор «Водник», где он находился до отправки в белгородскую колонию, пишет «Росбалт». Его привезли в Москву для участия в следственных действиях по делу о ложных показаниях.

Что произошло

Ефремов приговорен к 8 годам колонии и штрафу за ДТП на Смоленской площади, в котором погиб курьер автофургона. Позднее Мосгорсуд снизил ему срок до 7,5 лет.

ДТП произошло 8 июня 2020 года.

Актер был за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с фургоном.

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