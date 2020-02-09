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Происшествия

Микроавтобус с детьми попал в аварию на трассе «Бийск — Новокузнецк»

7 февраля на трассе «Бийск — Новокузнецк» легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, перевозившим детскую спортивную команду. Семь человек попали в больницу, один погиб, пишет ГУ МВД по Кемеровской области.

Метель. Автомобили на зимней дороге.
Метель. Автомобили на зимней дороге.
altapress.ru

Сообщается, что ДТП произошло в 18:45 на 213 километре автодороги «Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк». Водитель отечественного автомобиля LADA Kalina выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой Hyundai Grand Starex, перевозившей детскую спортивную команду из Магадана в аэропорт Спиченково города Новокузнецка.

В результате столкновения водитель автомобиля LADA погиб на месте происшествия. Семь человек из микроавтобуса госпитализированы.

На месте аварии работали сотрудники полиции.

Ранее, 8 февраля, на алтайской трассе Славгород-Крутиха столкнулись два грузовика. Последствия сняли на видео из проезжающих мимо автомобилей.

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