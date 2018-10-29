Минфин назвал самообороной стрельбу своего чиновника

Заместитель директора департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина​ Павел Ефимов стрелял из травматического пистолета в своего соседа в целях самообороны. Мужчина защищал свою беременную жену, говорится в сообщении ведомства. Об этом сообщает РБК.

По словам представителей ведомства, у Ефимова был длительный бытовой конфликт с жильцами дома, где он снимает однокомнатную квартиру. Якобы соседи нападали на его беременную супругу «из-за того, что она паркуется на местах, предназначенных, по мнению постоянно проживающих жителей дома, только для их автомобилей».



Чиновник применил оружие «с целью самообороны для защиты жизни и здоровья беременной супруги на позднем сроке беременности от нападения троих нетрезвых граждан, спровоцировавших конфликт», добавили в ведомстве.

По информации Минфина, Ефимов сам пострадал: он получил перелом носа и множественные ушибы.



Ранее сообщалось, что Ефимов дважды выстрелил в своего оппонента из пистолета «Оса». Пострадавший получил ранение в грудную клетку и в правое предплечье. Сейчас он находится в больнице.