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29 октября
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Минфин назвал самообороной стрельбу своего чиновника

Заместитель директора департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина​ Павел Ефимов стрелял из травматического пистолета в своего соседа в целях самообороны. Мужчина защищал свою беременную жену, говорится в сообщении ведомства. Об этом сообщает РБК.

Пистолет "Оса".
Пистолет "Оса".
izhohota.ru

По словам представителей ведомства, у Ефимова был длительный бытовой конфликт с жильцами дома, где он снимает однокомнатную квартиру. Якобы соседи нападали на его беременную супругу «из-за того, что она паркуется на местах, предназначенных, по мнению постоянно проживающих жителей дома, только для их автомобилей».

Чиновник применил оружие «с целью самообороны для защиты жизни и здоровья беременной супруги на позднем сроке беременности от нападения троих нетрезвых граждан, спровоцировавших конфликт», добавили в ведомстве.

По информации Минфина, Ефимов сам пострадал: он получил перелом носа и множественные ушибы.

Ранее сообщалось, что Ефимов дважды выстрелил в своего оппонента из пистолета «Оса». Пострадавший получил ранение в грудную клетку и в правое предплечье. Сейчас он находится в больнице.

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