Минфин назвал самообороной стрельбу своего чиновника

По словам представителей ведомства, у Ефимова был длительный бытовой конфликт с жильцами дома, где он снимает однокомнатную квартиру. Якобы соседи нападали на его беременную супругу «из-за того, что она паркуется на местах, предназначенных, по мнению постоянно проживающих жителей дома, только для их автомобилей».
Чиновник применил оружие «с целью самообороны для защиты жизни и здоровья беременной супруги на позднем сроке беременности от нападения троих нетрезвых граждан, спровоцировавших конфликт», добавили в ведомстве.
По информации Минфина, Ефимов сам пострадал: он получил перелом носа и множественные ушибы.
Ранее сообщалось, что Ефимов дважды выстрелил в своего оппонента из пистолета «Оса». Пострадавший получил ранение в грудную клетку и в правое предплечье. Сейчас он находится в больнице.