54 удара ножом: в Алтайском крае рецидивист зверски убил сожительницу

По данным следствия, ночью 20 июня в одном из помещений гаражного комплекса в селе Октябрьское Первомайского района поссорились пьяные сожители. Во время конфликта мужчина схватил лежавший на столе нож и минимум 54 раза ударил женщину.
Потерпевшая скончалась на месте происшествия от полученных колото-резаных ранений.
Злоумышленника задержали в тот же день и заключили под стражу. Выяснилось, что он начал совершать различные преступления с 15 лет — мужчина имеет 10 судимостей. Уголовное дело направили в суд.