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54 удара ножом: в Алтайском крае рецидивист зверски убил сожительницу

В Алтайском крае 44-летнего жителя Первомайского района обвиняют в жестоком убийстве женщины, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Нож и лук.
Нож и лук.
СС0

По данным следствия, ночью 20 июня в одном из помещений гаражного комплекса в селе Октябрьское Первомайского района поссорились пьяные сожители. Во время конфликта мужчина схватил лежавший на столе нож и минимум 54 раза ударил женщину.

Потерпевшая скончалась на месте происшествия от полученных колото-резаных ранений.

Злоумышленника задержали в тот же день и заключили под стражу. Выяснилось, что он начал совершать различные преступления с 15 лет — мужчина имеет 10 судимостей. Уголовное дело направили в суд.

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