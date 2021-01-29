Министр культуры Алтайского края попала в больницу после ДТП

Водитель грузового автомобиля при выезде со второстепенной дороги столкнулся с машиной, в которой были представители минкульта.
Елена Безрукова, а также ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Федор Зыков получили травмы.
Пострадавшим оказывают помощь в больнице.
Чиновники направлялись в служебную командировку в Бийск для осмотра земельного участка для возможного строительства Центра культурного развития и технического состояния здания Бийского государственного музыкального колледжа, добавили в пресс-центре правительства.