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Происшествия

Министр культуры Алтайского края попала в больницу после ДТП

29 января на бийской трассе произошло ДТП с участием автомобиля, в котором в служебную командировку ехала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и еще двое чиновников. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

ДТП в Троицком районе 29 января 2021 года.
ДТП в Троицком районе 29 января 2021 года.
Скриншот видео "Инцидент Барнаул"

Водитель грузового автомобиля при выезде со второстепенной дороги столкнулся с машиной, в которой были представители минкульта.

Елена Безрукова, а также ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Федор Зыков получили травмы.

Пострадавшим оказывают помощь в больнице.

Чиновники направлялись в служебную командировку в Бийск для осмотра земельного участка для возможного строительства Центра культурного развития и технического состояния здания Бийского государственного музыкального колледжа, добавили в пресс-центре правительства.

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