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Происшествия

Пёс с ними: Минобороны обвинило собак в заражении суворовцев паразитами

Расследование причин вспышки эхинококкоза в ульяновском суворовском училище исключило версию заражения курсантов через продукты питания в столовой, пишут «Известия» со ссылкой на начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрия Тришкина.

Кинолог с собакой.
Кинолог с собакой.
мвд.рф

По словам представителя оборонного ведомства, источником заражения «являются инфицированные собаки» — к такому вывода пришла комиссия Минобороны.

Военные поясняют, что именно собаки являются основными переносчиками эхинококкоза (паразитарной болезни, вызываемой ленточными червями) в Ульяновской области. Яйца и личинки паразитов могли попасть на шерсть животного, если оно находилось на зараженной территории или пило воду из водоема.

Окончательный ответ на вопрос, каким именно образом произошло заражение воспитанников эхинококкозом, даст расследование, уточнил руководитель Главного военно-медицинского управления Минобороны.

О вспышке эхиноккоза в суворовском училище стало известно в начале февраля. Мать одного из воспитанников сообщила в соцсети, что во время обследования у учащихся были обнаружены «черви в легких». Флюорография, назначенная одному из суворовцев, выявила наличие у него эхинококковой кисты, пишет znak.com.

Изначально сообщалось, что ленточные черви обнаружены у 26 курсантов. По данным издания, в настоящее время число заболевших достигло 31 человека.

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