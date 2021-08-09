Младенец погиб под колесами автомобиля на российском пляже

Под колесами Ford Focus на пляже у рамонского села Чертовицы погиб десятимесячный младенец. Трагедия произошла 8 августа, около 19:30, пишет РИА «Воронеж».

Со слов очевидцев, автомобиль неожиданно тронулся с места и наехал на отдыхавшую семью с двумя детьми. Под колеса попал ребенок. Также машина чуть задела отца, он пытался ее остановить, схватился за бампер. На место происшествия вызвали полицию и медиков, которые констатировали смерть младенца.

По данным ГУ МВД России по Воронежской области, наезд неустановленный водитель совершил во время движения на иномарке по территории пляжа. Ребенок находился там со своим отцом.

Полицейские проводят проверку, устанавливают личность виновника ДТП, а также все обстоятельства и причины происшествия.