4 апреля
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Происшествия

Младенец умер на руках у матери в барнаульской больнице. Женщина обвиняет в халатности медиков

В Минздраве Алтайского края прокомментировали смерть двухмесячного ребенка, случившуюся в инфекционном отделении больницы № 1 в ночь на 20 марта, сообщает «Инцидент Барнаул».

Младенец, ребенок.
Младенец, ребенок.
CC0

Ребенка с мамой доставили в больницу на скорой помощи 13 марта с заболеванием дыхательных путей. Еще при взятии крови из вены на руке младенца оставили большой синяк.

Через два дня заболел второй малыш — близнец. С ним в больницу лег отец. Второму ребенку сразу начали ставить антибиотик, ингаляции, но становилось лишь хуже. Врачи обещали, что состояние улучшится.

18 марта младенец начал задыхаться в палате, мама оказала ему доврачебную помощь. К приходу медсестры он уже дышал. Затем зашла врач, заведующая отделением, которая наблюдала ребенка, и сообщила, что это просто спазм — нормальное явление.

19 марта другая дежурная врач сказала, что ребенок в плохом состоянии. Он уже не ел, ему поставили гормон, несколько дней держалась температура.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

Ночью малыш заплакал, отец дал ему воды — из-за температуры младенца мучила жажда. Сделав глоток, по словам Александры, ребенок начал задыхаться.

Отец позвал медиков. До врача не смогли достучаться сразу. В какой-то момент посиневший малыш обмяк на руках у матери, и его срочно отнесли в реанимацию. Через 50 минут реаниматолог сообщил, что ребенок скончался.

В заключении написали «пищевая асфиксия».

Министр здравоохранения уже в курсе ситуации, назначили служебную проверку.

«О причинах происшедшего говорить рано, проведение судебно-медицинской экспертизы — длительный процесс, который регламентирован нормативными документами. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы эксперты разобрались в этом случае. Министерство здравоохранения Алтайского края приносит искренние соболезнования родным и близким ребенка», — комментирует ведомство.

Ранее ребенок в детском саду выпил щелочь и попал в больницу.

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