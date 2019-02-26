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Происшествия

Младенец выпал из люльки при выходе пассажиров по трапу из самолета «Победы»

Во время выхода пассажиров по трапу из самолета авиакомпании «Победа» из люльки выпал младенец, он госпитализирован, сообщает «Интерфакс». ЧП произошло в аэропорту Сургута.

Самолеты.
Самолеты.
открытые источники (CC0)

«Мы очень сожалеем, действительно, произошел несчастный случай, ребенок выпал из люльки, когда наш бортпроводник его нес по трапу после выполнения рейса Махачкала — Сургут», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время авиакомпания ведет расследование инцидента.

«Пока есть понимание, что бортпроводник искренне хотел помочь клиенту. Все расходы, связанные с лечением ребенка, авиакомпания компенсирует в полном объеме», — сказал сотрудник «Победы», не уточнив характер полученных ребенком травм. По сведениям источника, в результате падения у ребенка сломан нос.

Уральское следственное управление на транспорте организовало проверку по факту получения травмы ребенком.

После падения людей с трапа в барнаульском аэропорту 12 февраля правоохранители возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, пишет Западно-Сибирское СУ на транспорте СК РФ.

Ранее в социальных сетях появилось видео падения людей с трапа в барнаульском аэропорту.

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