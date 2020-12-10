Младший инспектор Алтайской таможни попался на уловку ФСБ и пошел под суд

Инспектор получил в виде взятки 20 тыс. рублей за пропуск двух автомобилей с немаркированной табачной продукцией через МАПП «Веселоярск», хотя в обязанностях инспектора было выявить и не допустить ввоз контрафакта в Россию.
При получении взятки обвиняемый был задержан на месте преступления сотрудниками отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни совместно с сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.
Обвиняемый находится под домашним арестом, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении.
Уголовное дело передали в суд. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.