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Младший инспектор Алтайской таможни попался на уловку ФСБ и пошел под суд

Бывший младший инспектор отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Алтайской таможни получил взятку. Деньги ему предложил мужчина, который действовал в рамках оперативного эксперимента.

Взятка, подкуп.
Взятка, подкуп.

Инспектор получил в виде взятки 20 тыс. рублей за пропуск двух автомобилей с немаркированной табачной продукцией через МАПП «Веселоярск», хотя в обязанностях инспектора было выявить и не допустить ввоз контрафакта в Россию.

При получении взятки обвиняемый был задержан на месте преступления сотрудниками отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни совместно с сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

Обвиняемый находится под домашним арестом, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении.

Уголовное дело передали в суд. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

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