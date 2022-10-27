«Мне каждому, что ли, платить?». Как в алтайском селе на ребенка рухнуло дерево, а виновный так и остался на должности

В 2020 году в одном из сел Михайловского района произошла трагедия. Старый клен, который давно вызывал опасения у местных, упал на 12-летнюю девочку. Она чудом осталась жива. В ходе расследования выяснилось, что недоглядел за деревом заместитель районной администрации. Почему он так и не признал свою вину, хотя жизнь ребенка изменилась навсегда, рассказал Давид Ткебучава, руководитель Кулундинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю.

Успела отпрыгнуть

Все лето 12-летняя Соня каталась на велосипеде по родному селу. Вот и в один из августовских дней поехала за мороженым. Правда, с погодой тогда не очень повезло: то дождь, то ветер.

По этой проселочной дороге Соня ездила тысячу раз. В тысяча первый все пошло не так.

Давид Ткебучава объясняет: «Одно из деревьев, как выяснилось позже, аварийное, стало падать. Девочка попыталась спрыгнуть с велосипеда, чтобы не попасть под ствол, но упала. Сверху на нее рухнула большая ветка. Попала прямо в голову. Велосипед погнулся надвое».

Велосипед СС0

На крик Сони сбежались местные жители, вызвали скорую. Медики установили, что у ребенка открытая черепно-мозговая травма и уведомили правоохранительные органы.

На участке головы, куда пришелся удар, была вмятина. Девочка получила инвалидность, ей требовалась установка титановой пластины.

Государственная земля

Первым шагом в расследовании был поиск владельца земли.

Полив деревьев. Благоустройство. barnaul.org

«Как выяснилось, по закону участок, где все произошло, принадлежит органам местного самоуправления. Дальше удалось узнать, что за зеленые насаждения отвечает управление ЖКХ районной администрации», — продолжает Ткебучава.

Главой управления оказался Яков Герлец. Он же — первый заместитель главы администрации Михайловского района. Причем, уже давно. Он и стал главным подозреваемым.

Пока шли разбирательства, мужчине запретили выполнять свои обязанности и покидать жилье. Также правоохранители наложили арест на имущество в виде автомобиля, который стоил около 500 тыс. рублей.

Деньги. Зарплата. pexels.com

По словам следователя, тогда Герлец попытался переложить ответственность с себя на одного из своих подчиненных. Назовем его Александром. Герлец попросил его подписать должностную инструкцию, согласно которой наблюдение за состоянием деревьев — уже давно обязанности Александра.

Схема могла сработать, если бы не случайность.

Ткебучава говорит: «Дело в том, что Александра я допрашивал по другому делу. После того, как пострадала девочка, но еще до того, как началось разбирательство по этому инциденту. Так вот, он сказал, что понятия не имеет о том, что управление ЖКХ каким-то образом отвечает за деревья. И что никто ему ничего по этому поводу не объяснял».

Документы. Pixabay.com

Два месяца в больнице

Тем временем, Соня находилась в больнице. В общей сложности, она провела там два месяца. Потом долго восстанавливалась дома, пришлось перейти на домашнее обучение. Появились головные боли. На лечение у семьи ушло немало денег.

Родители Сони подали гражданский иск в адрес Якова Герлеца, потребовав с него миллион рублей морального ущерба. Позже суд уменьшил эту сумму до 400 тыс. рублей.

Ответчик вину не признал. Утверждал, что всему виной «форс-мажор в виде ужасной погоды». Якобы дерево и так бы обвалилось. И не потому, что за ним не следили, а потому, что ветер не унять.

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

Не знал , но разбирался

Давид Тукебучава добавляет: «Герлец говорил, что он не знал, в каком состоянии находилось дерево и как за ним ухаживать тоже. При этом нам удалось узнать, что у него профильное образование. И на самом деле, в зеленых насаждениях он разбирался».

Тогда следователи пригласили специалиста для дендрологической экспертизы. Проводить ее пришлось по тому, что от старого клена осталось — по пню. После случившегося ствол спилили и увезли сотрудники районной администрации.

Под пилу попали, на всякий случай, и другие аварийные деревья. Позже этот факт использовался следствием как доказательство вины Герлеца.

Клен. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Исследование показало, что клен уже давно имеет признаки гниения. В том числе, разрушается ствол, а ветки становятся слишком широкими. Но главное — наклон клена. Кроме того, эксперт установил, что дерево находится в таком состоянии не менее трех лет.

Также нашлись фотографии, сделанные за несколько лет до падения клена на девочку. На них видно, что ветки уже спускаются на дорогу и мешают передвижению людей.

«В процессе работы нам пришлось поднять много нормативных документов, — продолжает Ткебучава. — Так мы поняли, что в районе работа в направлении ухода за деревьями вообще не велась. По закону следовало нанять специальную компанию. И средства на это имелись. В таком случае, ответственность нес бы подрядчик».

Пила , станок. СС0

Сторона защиты, в свою очередь, предоставляла суду письма о том, что Герлец не мог даже предположить, что дерево может упасть на кого-то и нанести вред. Следовательно, мужчина за него не отвечает. Их подписывал глава администрации Михайловского района.

В ответ следователь спрашивал: «Почему вдруг сейчас нашлись и деньги, и время на то, чтобы убрать другие опасные деревья?» Ответа не было.

Местные жители и коллеги характеризовали Якова Герлеца положительно. На момент случившегося с Соней он занимал должность заместителя уже несколько лет. В целом, в администрации Михайловского района он работает около 20 лет.

Человек. Боль. CCO.

Сама виновата

Еще одна важная деталь: незадолго до происшествия на несколько машин в селе также упали деревья. Но никто не пострадал. Эти данные в дело тоже внесли как косвенные доказательства вины Герлеца.

Впрочем, в процессе судебных разбирательств у сторон был шанс пойти на примирение.

Потерпевшие в лице девочки и ее родителей, как отмечает следователь, «крови не хотели». Но обвиняемый выработал четкую позицию, отступать от которой не собирался.

Полив деревьев. Благоустройство. barnaul.org

Давид Ткебучава говорит: «Он совершенно не признавал вину. Парировал: каждому, на кого рухнуло, мне из своего кармана платить? Это родители сами виноваты, что отпустили ребенка одного на велосипеде в плохую погоду».

Напомним, на момент инцидента Соне было 12 лет.

Сам Герлец ребенка во время лечения не навещал, не спрашивал о ее здоровье, — добавляет спикер.

Больница. Медицина. unsplash.com

Во время следствия правоохранители приходили к девочке в больницу. Описывают ее как спокойную, воспитанную, положительно настроенную к разговору.

Спустя время, она смогла вернуться в школу, проблем в решении бытовых задач тоже не испытывает. Ткебучава предполагает, что история могла закончиться для Сони гораздо печальнее, чем мигрень, которая пока не отступает. Какие еще последствия могут наступить, пока непонятно.

Герлеца приговорили к полутора годам условного срока по статье о халатности. Прокуратура не согласилась с таким наказанием и подала на апелляцию. Кроме того, сотрудники органов требовали ввести для чиновника запрет занимать руководящий пост. Однако и кассационный суд оставил решение без изменений.

Суд , Фемида. unsplash.com.

Сегодня Яков Герлец по-прежнему находится в должности первого заместителя главы администрации Михайловского района. То есть, его вторым лицом. Пострадавшая семья компенсацию так и не получила.