Мнение редакции. Одни вопросы к делу арестованного антикоррупционера Надвоцкого

Если вина человека пока не доказана, он ведь еще не преступник, правда? Поэтому я пока буду сомневаться и только задавать вопросы, хорошо? Вы же знаете, что в Барнауле по подозрению в получении взятки в пять миллионов рублей арестован начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого управления МВД Вадим Надвоцкий?

Андрей Никитин , издатель.

Мне в этом деле интересно многое, например то, где был задержан полковник Надвоцкий: огромный особняк с громадной территорией, окруженной высоким кирпичным забором, это его дом? Если его, то разве никто из сослуживцев не знал, где живет полковник? И никто не задавался вопросом, а как он на свою зарплату мог жить в таком особняке? А на какой машине ездил полковник?

А почему на сайте Главного управления МВД по Алтайскому краю в рубрике «Противодействие коррупции» в главе «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» в подглавке «Сведения о доходах сотрудников ГУ МВД России по Алтайскому краю за 2017 год» нет данных о доходах собственно сотрудников краевого управления, но есть сведения о доходах сотрудников МВД уровня начальника регионального ведомства и выше до министра, но о том же антикоррупционере Надвоцком — ни слова?

Так руководство знало, сколько зарабатывает такой высокопоставленный сослуживец и сколько тратит или нет?

И почему задержанием Надвоцкого занимались еще и сотрудники ФСБ (говорят, даже привлекались не местные, а чуть ли не московские), а не просто служба собственной безопасности краевого ГУ МВД?

И я хотел бы узнать, не влияет ли на такие дела стандартная формулировка, которую после задержания полицейских распространяет пресс-служба управления: «если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности»? То есть непосредственные начальники могут боятся этой дисциплинарной ответственности и поэтому как-то с неохотой идут на раскрытие такой информации? Или они просто не знают, что творят их подчиненные, даже имея службу собственной безопасности, поэтому за них это делают смежники из ФСБ? Или что?

И кто тот непосредственный начальник, который в случае с Надвоцким, если вина того будет доказана, должен все-таки понести дисциплинарную ответственность? Это бывший начальник ГУ МВД, который уже работает в другом регионе, или действующий, практически не работавший с Надвоцким? Или кто?

Джим Керри в фильме «Брюс Всемогущий». кадр из фильма

И как узнали федеральные СМИ о якобы имеющемся прозвище Надвоцкого — Вадик Всемогущий? Им его рассказали сослуживцы полковника? А Всемогущий — это в честь его уставных деловых качеств или теневых? И если сослуживцы, рассказавшие об этом СМИ, знали об этом прозвище и оно все-таки касалось каких-то теневых его качеств, почему якобы Всемогущий не был взят в оборот раньше полицией, а не теперь ФСБ?

А вот эта взятка в размере 5 миллионов, в которой подозревают Надвоцкого, это что-то невероятное в таких делах якобы Всемогущего или ординарный размер мзды, ну если это будет доказано? И почему не 10 тысяч, не 100, не полмиллиона, а 5 миллионов? Это нормально или как?

И последний вопрос: если под стражей Надвоцкий останется минимум до 13 января, мы посмотрим видео, как он на Новый год в СИЗО будет есть крабов и икру или нет?