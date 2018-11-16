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Начальника антикоррупционного управления алтайского МВД арестовали за взятку в 5 миллионов

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий и экс-полицейский Евгений Гречишкин арестованы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Вадим Надвоцкий.
Вадим Надвоцкий.
22.мвд.рф

Надвоцкого задержали 15 ноября по подозрению в получении взятки. По версии следствия, полковник полиции при посредничестве бывшего коллеги получил взятку в размере 5 млн рублей от предпринимателя за прекращение проверок возглавляемых бизнесменом предприятий.

По данным следствия, Надвоцкий приказал подчиненным прекратить оперативно-розыскные мероприятия и проверки возможных нарушений закона в деятельности предприятий, возглавляемых взяткодателем.

16 ноября по ходатайству следствия суд арестовал обоих обвиняемых на два месяца. Проводятся необходимые следственные действия. По оперативным материалам регионального управления ФСБ и ГУ СБ МВД России возбудили уголовное дело.

Надвоцкому предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

Бывшему замначальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Евгению Гречишкину — в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Что известно о Вадиме Надвоцком?

Вадим Надвоцкий родился 1 января 1972 года. В МВД работает с 1992 года — начинал младшим уполномоченным в подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Окончил экономический факультет АлтГУ и позже БЮИ.

В 2001 году стал заместителем начальника УБЭП по Алтайскому краю. С января 2006 возглавил УБЭП сначала с приставкой и.о., а с июля 2006 уже в полноценном статусе. Полковник полиции.

Ведомство Надвоцкого занималось делами холдинга «Изумрудная страна», бывшего декана юрфака Виталия Сорокина, коррупцией в теруправлении Росимущества в Алтайском крае и другими.

Комментарий ГУ МВД по Алтайскому краю:

Начальник краевого главка МВД Андрей Подолян распорядился начать проверку по делу Надвоцкого. Если его вина будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел.

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