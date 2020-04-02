Много полиции и собака: барнаульцы стали свидетелями оперативных действий силовиков

Полицейские остановили Nissan. Автомобиль досматривали с помощью собаки.
По данным паблика «Инцидент Барнаул», правоохранители подозревают парня и девушку, которые ехали в этом авто, в распространении наркотических «закладок».
Днем 2 апреля на пересечении пр. Калинина и ул. Северо-Западной полицейские остановили автомобиль. Очевидцы происходящего опубликовали фото в соцсетях.
Полицейские остановили Nissan. Автомобиль досматривали с помощью собаки.
По данным паблика «Инцидент Барнаул», правоохранители подозревают парня и девушку, которые ехали в этом авто, в распространении наркотических «закладок».
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