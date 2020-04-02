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2 апреля
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Происшествия

Много полиции и собака: барнаульцы стали свидетелями оперативных действий силовиков

Днем 2 апреля на пересечении пр. Калинина и ул. Северо-Западной полицейские остановили автомобиль. Очевидцы происходящего опубликовали фото в соцсетях.

В Барнауле полицейские остановили и обыскали автомобиль.
В Барнауле полицейские остановили и обыскали автомобиль.
Barnaul22

Полицейские остановили Nissan. Автомобиль досматривали с помощью собаки.

По данным паблика «Инцидент Барнаул», правоохранители подозревают парня и девушку, которые ехали в этом авто, в распространении наркотических «закладок».

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