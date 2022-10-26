26 октября
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Происшествия

Многодетная мать, пострадавшая от пожара, скончалась в Змеиногорском районе

В больнице скончалась мать пятерых детей, получившая ожоги при пожаре в селе Карамышево (Змеиногорский район). Об этом «Толку» рассказали знакомые семьи.

Пожар.
Пожар.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Сельчане утверждают, что тело погибшей было в ожогах на 90%. Она вытащила детей из дома, но сама выйти не успела. На нее рухнула крыша.

Женщину похоронили сегодня, 26 октября. Знакомые просят помочь с деньгами и одеждой для детей. Кроме того, младенцу необходима смесь.

Также пострадали документы, и родственники пока не могут оформить выплаты.

Без попечения матери остались:

  • Девочка, 14 лет. Рост — 169 см;
  • Мальчик, 12 лет. Рост — 147 см;
  • Девочка, 9 лет. Рост — 122 см;
  • Мальчик, 7 лет. Рост — 120 см;
  • Девочка, пять месяцев. Рост — 65 см.

Телефон матери погибшей: +7−961−995−67−16, Оксана Валерьевна Иванова.

Напомним, пожар произошел в частном доме ночью 23 октября. По предварительной информации, загорелась крыша.

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