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Происшествия

Многодетная росийская семья пряталась от Covid-19 на ветках деревьев в лесу

В Свердловской области многодетная семья решила спрятаться от коронивируса в лесу, сообщает «Интерфакс».

Дети уходят в лес.
Дети уходят в лес.
СС0

В полицию обратилась одна из родственниц «беглецов».

Решение уйти в лес было принято главой семейства. Он взял с собой жену и троих детей, предварительно собрав запас провизии. Также у семьи был сотовый телефон <непонятно только, где заряжали устройство>. Спали взрослые и дети прямо под открытым небом — на ветках деревьев.

После того, как сигнал об этой семье поступил в полицию, начались поиски.

Детей уже поместили в центр социальной помощи, их состояние удовлетворительное, пишет bfm.ru. А родителей привлекли к административной ответственности по статье за «ненадлежащее исполнение обязанностей».

А известный российский продюсер Андрей Разин решил пережить пандемию на Алтае. Об этом он написал в Instagram, а его сообщение процитировали в официальной группе правительства региона.

По словам Разина, он не скучает: дышит свежим воздухом, охотится и рыбачит. И планирует делать так еще месяц.

«Или будьте в лесу, или сидите дома», — советует продюсер своим подписчикам.

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