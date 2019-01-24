Многодетный отец из Алтайского края совратил 12 несовершеннолетних девочек

Многодетный отец из Алтайского края в соцсетях совращал малолетних девочек, а затем распространял порнографические материалы с их участием, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным Следкома, с июня по декабрь 2017 года 31-летний житель Первомайского района через соцсети знакомился с несовершеннолетними девочками. Входя в доверие детей, мужчина вел переписку на интимные темы якобы от лица молодого человека 16-летнего возраста. Развращая девочек, он просил отправлять ему порнографические фотографии, а также присылал им свои интимные снимки.

От противоправных действий мужчины пострадали 12 девочек в возрасте от 12 до 15 лет, которые проживали как на территории Алтайского края, так и в других регионах страны.



В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал частично, утверждая, что не знал о возрасте потерпевших. Мужчина позиционировал себя как примерный семьянин, воспитывающий троих несовершеннолетних детей. Однако следствием его версии были опровергнуты. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.